Промоутер Фьюри: «Смог бы ли Усик выдержать мощь Уайлдера и встать после нокдауна? Не знаю, ведь он еще не падал»

Тайсон за три поединка с Деонтеем четырежды поднимался с горизонтального положения

Уайлдер и Фьюри / Фото: Getty Images Глава Top Rank Боб Арум в интервью Youtube каналу iFL TV поделился мнением о том, смогут ли звезды хэвивейта выдержать мощь экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO):

После того, как Уайлдер отправил Фьюри в нокдаун в 12-м раунде первого боя, Фьюри вставал и обретал второе дыхание. Я никогда не видел такого за 58 лет в боксе. Сможет ли кто-то еще сдержать такую мощь из супертяжей? Не узнаем, пока они не встретятся в ринге с Деонтеем. Способен ли Джошуа выдержать такую бомбу от американца? Я так не думаю. Сдержит ли Усик нокаутирующий удар Уайлдера? Мы не можем знать. Мы еще ни разу не видели Александра на настиле. По крайней мере из того, что я знаю. Пока мы этого не увидим, все прогнозы не имеют смысла. Сравнение антропометрических данных Александра Усика (19-0, 13 KO) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) – будто Давид и Голиаф.

Олег Шумейко-младший