«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Боксеры могут оспорить звание абсолютного чемпиона мира
16:00
Фото: Facebook Усика
Вашему вниманию картинка, на которой показана разница в габаритах между чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Усик и Фьюри удерживают все главные пояса хэвивейта. Они оба заинтересованы в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Однако на пути у этого поединка находятся контрактные обязательства украинца перед Энтони Джошуа, которому Александр должен дать реванш.
В обновленном рейтинге P4P от ESPN Фьюри находится выше Усика.