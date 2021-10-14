Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри

Боксеры могут оспорить звание абсолютного чемпиона мира

Фото: Facebook Усика

Вашему вниманию картинка, на которой показана разница в габаритах между чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Усик и Фьюри удерживают все главные пояса хэвивейта. Они оба заинтересованы в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Однако на пути у этого поединка находятся контрактные обязательства украинца перед Энтони Джошуа, которому Александр должен дать реванш.

В обновленном рейтинге P4P от ESPN Фьюри находится выше Усика.