У Фьюри есть два возможных соперника на следующий бой, но все его мысли сейчас об Усике
Промоутер Фьюри: «Усик – единственный в «королевском» дивизионе, кто может конкурировать с Тайсоном»
Арум надеется, что в 2022 году чемпионам удастся провести очный поединок
15:12
Александр Усик / Фото: Facebook Усик
Со-промоутер чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Боб Арум в интервью Sky Sports заявил, что в дивизионе у «Цыганского короля» есть только один соперник:
Вы можете спросить любого в мире: «Кто лучший чемпион супертяжелого веса? Кто лучший?»
Большинство назовет Фьюри, но хочу сказать плохое о своем друге Усике. Он единственный в дивизионе, кто может конкурировать с Тайсоном. Надеюсь, что этот бой состоится в 2022 году.
При всем уважении к Джошуа, я не думаю, что у Энтони много шансов в реванше с Усиком.
Известно, когда и где Фьюри должен провести следующий поединок.
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