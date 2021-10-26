Промоутер Фьюри: «Усик – единственный в «королевском» дивизионе, кто может конкурировать с Тайсоном»

Арум надеется, что в 2022 году чемпионам удастся провести очный поединок

Александр Усик / Фото: Facebook Усик

Со-промоутер чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Боб Арум в интервью Sky Sports заявил, что в дивизионе у «Цыганского короля» есть только один соперник:



Вы можете спросить любого в мире: «Кто лучший чемпион супертяжелого веса? Кто лучший?» Большинство назовет Фьюри, но хочу сказать плохое о своем друге Усике. Он единственный в дивизионе, кто может конкурировать с Тайсоном. Надеюсь, что этот бой состоится в 2022 году. При всем уважении к Джошуа, я не думаю, что у Энтони много шансов в реванше с Усиком.

Известно, когда и где Фьюри должен провести следующий поединок.