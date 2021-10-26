Холифилд поделился мнением о потенциальном поединке Усик – Фьюри

Легендарный боксер отдает предпочтение «Цыганскому королю»

Александр Усик / Фото: Facebook Усика

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд высказал свою точку зрения о возможном бое за звание абсолютного чемпиона «королевского дивизиона» Александра Усика (19-0, 13 KO) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO):



Усик меньше Фьюри, поэтому, вероятно, он будет быстрее. Но я думаю, что Тайсон Фьюри – хороший боксер. Он может отвечать ему, заставлять его нарываться на удары. Я считаю, что это будет интересный бой. Будучи бойцом поменьше, ты обладаешь более быстрыми руками, однако Тайсон Фьюри знает, как боксировать. Он понимает, как хватать тебя, как использовать дистанцию. Когда ты учишься боксировать, это становится определяющим фактором. Фьюри знает, как боксировать, так что я думаю, что это будет немного сложно.

Напомним, что поражение Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в поединке с Усиком Холифилд связал с неверной стратегией британца.