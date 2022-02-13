Промоутер Камбососа прекратил переговоры о бое с Хэйни. Остался Ломаченко?

Ди Беллу разозлили действия Эдди Хирна

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) заявил, что его подопечный больше не хочет драться с чемпионом WBC Девином Хэйни (27-0, 15 КО). Слова боксера приводит портал BoxingScene.com.



«Сначала я сделал предложение DAZN, поскольку Эдди Хирн не имеет никакого отношения к моему подопечному. При этом, Хирн перед боем с Лопесом пытался обмануть людей и вел себя так, будто у него есть связи. Но я сделал ему предложение больше месяца назад. В течение часа я отправил предложения DAZN и Эдди. В DAZN ответили, что Хирн сделает встречное предложение. Оно поступило 28 января и было очень оскорбительным. Я не буду раскрывать подробности наших дискуссий, поскольку не верю в переговоры через СМИ. Я не буду участвовать в словесной перепалке с нагло врущим человеком. Мы сделали очень справедливое предложение Эдди, но нам в ответ предложили смешную сделку. Мы двигаемся дальше».

Напомним, ранее Хирн заявлял, что для Камбососа бой с Хэйни важнее чем с Ломаченко.



