Промоутер назвал реальную причину срыва боя Фьюри – Усик

Оказалось, что промоутеры уже договорились с Джошуа об отступных, но затем Энтони потребовал еще денег

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves назвал Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) виновным за срыв боя его подопечного против обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).



«Бой Фьюри – Усик был близок к утверждению. Все старались его организовать, усердно работали над этим, но, к сожалению, в последнюю минуту Джошуа пришел и потребовал дополнительно $5 млн отступных вдобавок к сумме, на которой все сошлись.

Тайсон сказал, что с него достаточно, и предложил двигаться дальше. Он сказал: «Давай устроим бой с Уайтом. Я хочу убрать его со своего пути, а после него позабочусь обо всем остальном». Такой у Фьюри менталитет».

Напомним, ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что Фьюри стал инициатором срыва переговоров о бое с Усиком, поскольку хотел провести промежуточный поединок с Диллианом Уайтом.