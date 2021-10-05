Промоутер Тайсона Фьюри не очень верит в успех Джошуа во втором поединке с Усиком

Фрэнк Уоррен считает, что в реванше украинец будет еще сильнее

Фрэнк Уоррен / фото - BoxingScene

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), считает, что новоиспеченный чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) может нокаутировать Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в их реванше.

«Что я думаю насчет второго боя? Я считаю, что Усик выйдет еще сильнее, если реванш состоится. Мне кажется, он будет гораздо сильнее и сделает свою работу. Возможно, в следующий раз Усик остановит Джошуа. После боя Усик сказал через переводчика, что тренер давал ему указания просто боксировать, не заряжаясь на нокаут. Кстати, надо выразить большое уважение тренеру Усика Анатолию Ломаченко. Меня удивило, как Усик перебоксировал Джошуа. Я ожидал, что он будет попадать под джеб, пытаясь выйти на ближнюю дистанцию и поработать ударами по корпусу и апперкотами. Он этого не делал. Усик бил Джошуа джебом, используя вместе с этим все физические атрибуты. Он переджебил Энтони».

Напомним, Шон Портер сравнил Усика с Мэнни Пакьяо.