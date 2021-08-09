Промоутер требует у федеральных властей США расследовать деятельность WBA

ДиБелла был возмущен решением по бою Маэстре и Фокса





Фото: WBA

В США со скандалом завершился поединок 34-летнего венесуэльца Габриэля Маэстре и 25-летнего американца Майкала Фокса.



Несмотря на очевидное преимущество Фокса, победу решением отдали Маэстре.

Известный промоутер Лу ДиБелла назвал виновными за такое решение Всемирную боксёрскую ассоциацию.

«Уже в понедельник должно начаться федеральное расследование бокса в целом и WBA в частности. Этот бой выиграл Майкл Фокс с преимуществом в 12 очков! Все люди из бокса знали, чем это закончится. Сейчас бокс коррумпирован и просто отвратителен из-за его нечестной системы рейтингов и управления. Хватит с нас этого!»

Напомним, ранее в WBA заявили, что собираются уменьшить количество чемпионских поясов.