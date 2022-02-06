Промоутер Уайта: «У нас пока нет контракта на бой с Фьюри»
Эдди Хирн, промоутер тяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), в интервью iFL TV рассказал о распределении гонораров в поединке своего подопечного с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Распределение гонораров будет не 80 на 20. 10% получит победитель, а уже оставшиеся 90% будет распределены в соотношении 80 на 20.
Если Диллиан Уайт выиграет бой, он заработает 12 миллионов, а если нет, то 8 миллионов. Мы все еще работаем над ситуацией с этим распределением.
После торгов у победившей стороны есть 10 дней, чтобы положить на депозит эти 10%. Это 4,1 миллиона долларов. Сторона Фьюри еще не сделала этого.
Пишут, что Уайт должен подписать контракт. Это не так. У нас пока нет контракта. Победитель торгов должен отправить контракт на подпись, и нужно подписать его до 21 февраля.
Сейчас мы ждем депозит и контракт. Тут дело не в том, что Диллиан не принимает бой. Это просто процесс, через который мы проходим».
Эдди Хирн сообщил, что Диллиан Уайт сомневается, что Тайсон Фьюри согласится на поединок с ним.
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