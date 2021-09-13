Промоутер Усика: «Джошуа похудел – это прекрасные новости для Александра»

Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа

Украинский промоутер Александр Красюк в интервью Youtube каналу The Glove Show поделился мнением об изменениях в весе обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) накануне боя с Александром Усиком (18-0, 13 KO):



Мы не знаем его настоящий вес. Внешне мы можем предполагать, но за счет чего он этот вес сбросил, за счет мышечной массы, может он набрал внутреннюю мышечную массу. Честно говоря, чем меньше будет весить Джошуа, тем меньше будет его преимущество в весе. Соответственно, это прекрасные новости для Александра, поскольку большинство именно этот параметр ставят в преимущество Джошуа.