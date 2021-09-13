Стало известно, когда Усик вылетит в Лондон на бой против Джошуа
Промоутер Усика: «Джошуа похудел – это прекрасные новости для Александра»
Красюк уверен, что Джошуа прислушался к советам об увеличении скорости
13 сентября 15:33
Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа
Украинский промоутер Александр Красюк в интервью Youtube каналу The Glove Show поделился мнением об изменениях в весе обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) накануне боя с Александром Усиком (18-0, 13 KO):
Он действительно стал очень стройным. Видно, что специалисты ему настоятельно рекомендовали увеличивать параметр скорости. Я вспоминаю его внешний вид в поединке с Владимиром Кличко, он был очень атлетично закаченный. Сейчас он более похож на боксера, нежели в предыдущих поединках. Посмотрим к чему это приведет, насколько это его функциональный вес, насколько он сможет справиться с новым весом, насколько это повлияет на его силу удара. Очень интересно это узнать.
Мы не знаем его настоящий вес. Внешне мы можем предполагать, но за счет чего он этот вес сбросил, за счет мышечной массы, может он набрал внутреннюю мышечную массу. Честно говоря, чем меньше будет весить Джошуа, тем меньше будет его преимущество в весе. Соответственно, это прекрасные новости для Александра, поскольку большинство именно этот параметр ставят в преимущество Джошуа.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.