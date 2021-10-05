Красюк: «Я увидел в глазах Джошуа беспокойство из-за Усика еще прошлой зимой»
Промоутер Усика: «Есть еще несколько громких боев, которые приведут нас к настоящему боксерскому олимпу»
Александр Красюк рассказал, как его клиент оценил свое выступление против Джошуа
15:19
Фото: Getty Images
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью DAZN рассказал, как его клиент оценил свое выступление против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«Он отлично выступил, но это точно не предел его возможностей. Потому что сам Усик оценил свое выступление на 7 из 10, то есть ему еще есть, куда расти. Я видел его в тренировочном лагере, на протяжении полугода все соки из себя выжимал, и то, что он сделал на прошлой неделе – это уже точно историческое достижение, но есть еще несколько громких поединков, которые приведут нас к настоящему боксерскому олимпу».
Реванш Усика против Джошуа должен состояться в конце зимы или начале весны 2022 года. Британец в различных интервью утверждает, что сделал правильные выводы после первого боя и теперь точно победит. Впрочем, Усик также намерен показать еще более впечатляющее выступление.
Недавно букмекеры назвали фаворита реванша.