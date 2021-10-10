Промоутер Усика: «Украина – один из вариантов для проведения реванша с Джошуа»

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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в эфире MEGOGO рассказал, как обстоят дела с организацией реванша против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

У нас есть 7 месяцев на организацию этого поединка – они закреплены контрактно. Если поединок не состоится в рамках 7 месяцев, есть основания полагать, что он вообще не состоится. Организаторы должны начать свою работу как минимум за 4 месяца, а то и за 5.

Нужно определить время и место. Для этого необходимо проанализировать рейтинг каждого из вариантов. Имеется в виду то, сколько мы можем получить коммерческого интереса, организовывая его в разных странах.

Опции будут неизменными – их 4. Одна – под знаком вопроса. Первая – это Великобритания, вторая – Америка, третья – Украина, а опция под знаком вопроса – это одна из стран, которые уже имеют у себя опыт проведения подобных поединков. Уже есть несколько соседних держав, которые с удовольствием привлекают на себя внимание спортом.

Сомневаюсь, что в ближайшие полтора-два месяца сможем объявить о месте проведения боя».