Промоутер Усика советует Джошуа взять $15 млн отступных

Красюк отметил, что озвученные в СМИ отступные – очень хорошие

Александр Красюк / Фото: К2

Промоутер чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк советует Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) взять отступные и позволить украинцу подраться с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).



«Я не знаю о деньгах, которые предложили Джошуа, не знаю, пошел ли он на это. Но британское издание Telegraph пишет, что он согласился на отступные. Я думаю, это может быть грамотный шаг. Какие варианты у него есть? Если эти цифры, 15 миллионов фунтов, правильные, то давайте представим, что дальше он дерется с Усиком. Заработает ли он больше? Не знаю, возможно. Может быть, примерно столько же. Будет ли этот бой рискованным для него? Однозначно да. Если Джошуа во второй раз проиграет Усику, то его будущее окажется под большим вопросом. Если Джошуа дадут эти деньги и гарантию на бой с победителем поединка Усик – Фьюри, то он заработает и получит возможность сразиться за звание абсолютного чемпиона. Я думаю, что это очень выгодно для него. На месте Джошуа я бы, пожалуй, рассмотрел это предложение очень серьезно».

Напомним, ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что у них есть несколько вариантов для Энтони.