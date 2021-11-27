Промоутер Усика: «В бою с Ломаченко Комми будет рвать и метать»

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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о предстоящем бое Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО):

Это сильный соперник для Ломаченко. Несмотря на то, что это не бой за титул чемпиона мира, это будет прямо краеугольный камень. 100 процентов, что Васе не будет легко. Это интересный поединок, в нем есть интрига.

Понятно, что мы отдаем преимущество Василию Ломаченко в связи с его экстраординарными боксерскими способностями, интеллектом, опытом, навыками и тому подобное. Но Комми – парень из Африки, для него нет авторитетов, он делает свое дело. Это его один из последних шансов зацепиться за топ своего дивизиона. Он будет рвать и метать. Комми не будет воспринимать Ломаченко как икону, перед которой нужно склонить голову».