Украинский супертяж, который выступит на разогреве у Ломаченко: «Настраиваюсь на тяжелую победу»

Александр Тесленко / Фото: Instagram боксера

Украинский супертяжеловес Александр Тесленко (17-1, 13 КО) поделился ожиданиями от поединка против Джареда Андерсона (10-0, 10 КО), который состоится 11 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden:

Шоу будет очень высокого уровня. Это будет самая большая арена, на которой я когда-либо боксировал.

Андерсон – хороший соперник, я смотрел несколько его боев. Правда, в основном, у нас этим занимается тренер.

Я настраиваюсь на тяжелую победу».