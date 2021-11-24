Бывший тренер Владимира Кличко не думает, что Ломаченко покорится желаемая вершина
Украинский супертяж, который выступит на разогреве у Ломаченко: «Настраиваюсь на тяжелую победу»
Александр Тесленко встретится с непобежденным Джаредом Андерсоном
24 ноября 11:36
Александр Тесленко / Фото: Instagram боксера
Украинский супертяжеловес Александр Тесленко (17-1, 13 КО) поделился ожиданиями от поединка против Джареда Андерсона (10-0, 10 КО), который состоится 11 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden:
«Подготовка проходит в Киеве под руководством Станислава Григорука.
Шоу будет очень высокого уровня. Это будет самая большая арена, на которой я когда-либо боксировал.
Андерсон – хороший соперник, я смотрел несколько его боев. Правда, в основном, у нас этим занимается тренер.
Я настраиваюсь на тяжелую победу».
Изначально Тесленко должен был боксировать в андеркарде боя Теренс Кроуфорд – Шон Портер, однако впоследствии его поединок против Андерсона перенесли на 11 декабря, где он выступит в вечере бокса, главным событием которого станет бой Василий Ломаченко – Ричард Комми.