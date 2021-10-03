Промоутер Валлина – о бое с Уайтом: «Я вижу, как Отто побеждает решением или поздней остановкой»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
матч-центр
Вчера 24
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 12
Футбол (22 события из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Окончен
16:00 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Окончен
16:00 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Окончен
18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ренн - ПСЖ 2:0 Окончен
16:00 Монако - Бордо 3:0 Окончен
18:00 Лилль - Марсель 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Бавария - Айнтрахт 1:2 Окончен
20:30 Арминия - Байер 0:4 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Болонья - Лацио 3:0 Окончен
16:00 Верона - Специя 4:0 Окончен
19:00 Фиорентина - Наполи 1:2 Окончен
19:00 Рома - Эмполи 2:0 Окончен
21:45 Аталанта - Милан 2:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Эспаньол - Реал 2:1 Окончен
22:00 Гранада - Севилья 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Альянс - Агробизнес 3:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Верес - Александрия 0:0 Окончен
17:00 Металлист-1925 - Минай 1:0 Окончен
17:00 Заря - Десна 2:0 Окончен
19:30 Динамо - Шахтер 0:0 Окончен
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Днепр - Сокол 2:9 Окончен
14:00 Кременчуг - Белый Барс 10:1 Окончен
нет важных матчей
Теннис (1 событие из 18) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Татьяна Мария - Катерина Козлова 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Олимпик - Авангард -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Млада Болеслав - Цюрих -:- Запланирован
19:00 Ястшембе - Фриск Аскер -:- Запланирован
19:05 ТПС - Векше -:- Запланирован
19:05 ХИФК - Фрелунда -:- Запланирован
19:05 Шеллефтео - Таппара -:- Запланирован
19:05 Лександс - Фрибург Готтерон -:- Запланирован
20:00 Айсберен - Лугано -:- Запланирован
21:00 Ред Булл Мюнхен - Цуг -:- Запланирован
21:20 Ред Булл Зальцбург - Больцано -:- Запланирован
21:35 Сендерйюске - Регле -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Белый Барс - Мариуполь -:- Запланирован

Промоутер Валлина – о бое с Уайтом: «Я вижу, как Отто побеждает решением или поздней остановкой»

Дмитрий Салита уверен, что его подопечный относится к числу элитных супертяжей
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 08:05
Промоутер Валлина – о бое с Уайтом: «Я вижу, как Отто побеждает решением или поздней остановкой»
Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Дмитрий Салита, промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 KO), заявляет, что считает британца Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) очень сильным бойцом, но уверен, что его подопечный сможет победить во время их поединка.

Промоутера цитирует портал boxingscene.com:

«Я думаю, что Уайт – настоящий чемпион и сильный боец, но в этом бою ему придется бросить вызов самому себе. Диллиан на протяжении своей карьеры доказал, что готов сражаться с лучшими и принять любой вызов. Диллиан – настоящий боец, в этом нет сомнений. Он силен и у него много навыков, но считаю Отто лучшим боксером. Валлин более опытен и имеет лучшее боксерское IQ. Это будет конкурентный бой, но я вижу, как Отто побеждает решением или поздней остановкой.

Думаю, это самый конкурентный поединок в супертяжелом весе на данный момент. Отто – элитный супертяжеловес и доказал это в бою с Фьюри. После поединка с Тайсоном он стал еще лучше. С того времени он провел два боя и оба раза победил. Победа над Диллианом поднимет Отто на новый уровень. Думаю, он победит и получить возможность побороться за титул чемпиона мира».

Отто Валлин прокомментировал организацию его поединка с Диллианом Уайтом.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Отто Валлин Диллиан Уайт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хирн: «Уайт станет обязательным претендентом для победителя боя Фьюри – Уайлдер»
Хирн: «Уайт станет обязательным претендентом для победителя боя Фьюри – Уайлдер»
Бокс Профессиональный бокс
28 сентября 10:10
Уайт: «Усик заслужил досрочную победу»
Уайт: «Усик заслужил досрочную победу»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 21:55
Уайт: «Усик немного странный парень. Он пытается быть слишком эксцентричным»
Уайт: «Усик немного странный парень. Он пытается быть слишком эксцентричным»
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 21:10
Валлин спрогнозировал результат поединка Усик – Джошуа
Валлин спрогнозировал результат поединка Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 20:29
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 10:00
1
Валлин: «Диллиан Уайт – отличный боец и достойный соперник, но я лучше во всех направлениях»
Валлин: «Диллиан Уайт – отличный боец и достойный соперник, но я лучше во всех направлениях»
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 12:32

Новости: Бокс

Усик: «Я буду сильнее и быстрее в следующем бою с Джошуа»
Усик: «Я буду сильнее и быстрее в следующем бою с Джошуа»
Профессиональный бокс
21:47
Тренер Ковалева рассказал Джошуа, как победить Усика
Тренер Ковалева рассказал Джошуа, как победить Усика
Профессиональный бокс
21:31
Усик: «Уайлдер или Фьюри – без разницы. Я подерусь с любым, кто удерживает пояс»
Усик: «Уайлдер или Фьюри – без разницы. Я подерусь с любым, кто удерживает пояс»
Профессиональный бокс
21:02
«Не стоит списывать Уайлдера со счетов». Усик поделился мнением о трилогии Деонтея и Фьюри
«Не стоит списывать Уайлдера со счетов». Усик поделился мнением о трилогии Деонтея и Фьюри
Профессиональный бокс
20:03
Для окупаемости боя Усик – Джошуа продажи PPV должны принести 720 миллионов гривен
Для окупаемости боя Усик – Джошуа продажи PPV должны принести 720 миллионов гривен
Профессиональный бокс
19:27
Промоутер детально рассказал о гонораре Усика за бой с Джошуа
Промоутер детально рассказал о гонораре Усика за бой с Джошуа
Профессиональный бокс
19:08
Промоутер Усика рассказал, когда планируется провести реванш с Джошуа
Промоутер Усика рассказал, когда планируется провести реванш с Джошуа
Профессиональный бокс
18:31
Красюк: «Я увидел в глазах Джошуа беспокойство из-за Усика еще прошлой зимой»
Красюк: «Я увидел в глазах Джошуа беспокойство из-за Усика еще прошлой зимой»
Профессиональный бокс
18:13
У Усика раскрыли секрет победы над Джошуа
У Усика раскрыли секрет победы над Джошуа
Профессиональный бокс
17:43
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
37
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
15
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
9
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 11:23
18
Все новости