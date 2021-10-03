Промоутер Валлина – о бое с Уайтом: «Я вижу, как Отто побеждает решением или поздней остановкой»

Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Дмитрий Салита, промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 KO), заявляет, что считает британца Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) очень сильным бойцом, но уверен, что его подопечный сможет победить во время их поединка.

Промоутера цитирует портал boxingscene.com:

Думаю, это самый конкурентный поединок в супертяжелом весе на данный момент. Отто – элитный супертяжеловес и доказал это в бою с Фьюри. После поединка с Тайсоном он стал еще лучше. С того времени он провел два боя и оба раза победил. Победа над Диллианом поднимет Отто на новый уровень. Думаю, он победит и получить возможность побороться за титул чемпиона мира».