Валлин спрогнозировал результат поединка Усик – Джошуа
Промоутер Валлина – о бое с Уайтом: «Я вижу, как Отто побеждает решением или поздней остановкой»
Дмитрий Салита уверен, что его подопечный относится к числу элитных супертяжей
3 октября 08:05
Отто Валлин / фото - boxingscene.com
Дмитрий Салита, промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 KO), заявляет, что считает британца Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) очень сильным бойцом, но уверен, что его подопечный сможет победить во время их поединка.
Промоутера цитирует портал boxingscene.com:
«Я думаю, что Уайт – настоящий чемпион и сильный боец, но в этом бою ему придется бросить вызов самому себе. Диллиан на протяжении своей карьеры доказал, что готов сражаться с лучшими и принять любой вызов. Диллиан – настоящий боец, в этом нет сомнений. Он силен и у него много навыков, но считаю Отто лучшим боксером. Валлин более опытен и имеет лучшее боксерское IQ. Это будет конкурентный бой, но я вижу, как Отто побеждает решением или поздней остановкой.
Думаю, это самый конкурентный поединок в супертяжелом весе на данный момент. Отто – элитный супертяжеловес и доказал это в бою с Фьюри. После поединка с Тайсоном он стал еще лучше. С того времени он провел два боя и оба раза победил. Победа над Диллианом поднимет Отто на новый уровень. Думаю, он победит и получить возможность побороться за титул чемпиона мира».
Отто Валлин прокомментировал организацию его поединка с Диллианом Уайтом.
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