Валлин: «Диллиан Уайт – отличный боец и достойный соперник, но я лучше во всех направлениях»

Швед прокомментировал организацию своего поединка с британцем

Отто Валлин / фото - Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) прокомментировал организацию его поединка с временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO). По словам шведа, он считает этот бой, главным шансом в его карьере, которым намерен воспользоваться.

Валлина цитирует портал boxingtalk.com:

«Это возможность, которую я так долго ждал. Со времени моего боя в феврале я постоянно находился в зале и тренировался. Так что у меня нет сомнений, что добьюсь успеха в этом поединке. Диллиан Уайт – отличный боец и достойный соперник, но я лучше во всех направлениях и постоянно работаю над собой. Чувствую, что наконец-то пришло мое время. Я готов к этой битве».

Диллиан Уайт прокомментировал анонс поединка против Отто Валлина.