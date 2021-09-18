Уайт – о бое с Валлином: «30-го октября у него будет записано еще одно поражение в послужной список»
Валлин: «Диллиан Уайт – отличный боец и достойный соперник, но я лучше во всех направлениях»
Швед прокомментировал организацию своего поединка с британцем
12:32
Отто Валлин / фото - Getty Images
Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) прокомментировал организацию его поединка с временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO). По словам шведа, он считает этот бой, главным шансом в его карьере, которым намерен воспользоваться.
Валлина цитирует портал boxingtalk.com:
«Это возможность, которую я так долго ждал. Со времени моего боя в феврале я постоянно находился в зале и тренировался. Так что у меня нет сомнений, что добьюсь успеха в этом поединке.
Диллиан Уайт – отличный боец и достойный соперник, но я лучше во всех направлениях и постоянно работаю над собой. Чувствую, что наконец-то пришло мое время. Я готов к этой битве».
Диллиан Уайт прокомментировал анонс поединка против Отто Валлина.
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