Промоутер Валлина: «У меня нет подтверждения, что бой с Уайтом не состоится»

Источники утверждают, что Диллиан получил травму, но его команда эту информацию не комментировала

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Дмитрий Салита, промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 КО), не знает, как развернется ситуация с боем его клиента против Диллиана Уайта (28-2, 18 КО).

Накануне появилась информация, что британец травмировался и не сможет выйти на поединок, который запланирован на 30 октября. Слова Салиты приводит Bad Left Hook:

«Похоже, что Уайт травмирован. Пока не знаю, что будет. У меня нет подтверждения, что бой не состоится. Если это так, то WBC должен перенести поединок и не позволять Уайту переходить прямо к бою против Фьюри, если уж он затеял такую ​​игру».

Ни Уайт, ни его представители информацию о травме боксера пока не комментировали.

Напомним, в бою Уайт – Валлин должен определиться официальный претендент на титул WBC.