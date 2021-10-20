Стивенсон: «Херринг просто был моим спарринг-партнером, но мы с ним не дружим»
Проспект: «Херрингу нечего противопоставить Стивенсону»
Айсли уверен, что на этот раз Шакур активно проведет бой
10:15
Херринг vs Стивенсон
Американский проспект Трой Айсли (2-0-0, 2 KO) в комментарии FightHype.com дал прогноз на предстоящий чемпионский бой во втором полулегком весе между чемпионом второго полулегкого веса Джеймелом Херрингом (23-2, 11 KO) и Шакуром Стивенсоном (16-0, 8 KO).
«Шакур выиграет. Я просто считаю, что Джеймелу нечего ему противопоставить, Шакур лучше в каждом аспекте. Хотя я хорошо общаюсь с Джеймелом, и мне он нравится, но я все равно уверен, что Шакур победит.
Шакур пойдет вперед, поскольку в его последнем бою он получил немало критики. На этот раз он немного поддаст газу. Понимаете, о чем я?».
Напомним, бой Стивенсона и Херринга состоится 24 октября в Атланте.
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