«Публика на это поведется». У Фьюри не против провести бой с Джошуа даже после поражения AJ от Усика

Промоутер «Цыганского короля» уверен, что бой вызовет огромный ажиотаж

Фьюри и Джошуа / Фото: boxingscene.com

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен в интервью BBC Sport заявил, что в случае победы подопечного над Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) следующий бой «Цыганский король» может провести с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Битва против Джошуа также все еще является массовым событием. Я действительно верю, что британская публика по-прежнему поддержит этот бой, даже если Джошуа не является чемпионом. Энтони нужно многое доказывать и противостояние против Фьюри хороший вариант для этого. Думаю, публика поведется на это.

В несколько раз больше, чем Усик. Известно, сколько получат Фьюри и Уайлдер за трилогию.