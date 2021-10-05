Украинский нокаутер высказался на тему возможного боя против Усика
В несколько раз больше, чем Усик. Известно, сколько получат Фьюри и Уайлдер за трилогию
К внушительному гарантированному гонорару добавится и сумма от дохода проданных PPV
13:10
Тайсон Фьюри / Фото: sportscasting.com
Портал sportingfree.com сообщил о гонорарах за трилогию
в «королевском» дивизионе чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).
По информации источника, «Цыганский король» гарантированно получит 30 миллионов долларов и 60 % от продаж от дохода после продаж PPV, в то время, как британец получит чек на 20 миллионов вечнозеленых и 40 % от профита с продаж платных трансляций. Промоутеры ожидают порядка 100 миллионов дохода от PPV, что увеличит оплату британца и американца до 90-а и 60-и миллионов долларов соответственно.
Отметим, что Александр Усик (19-0, 13 KO), который ранее завоевал пояса WBO/WBA/IBF/IBO в хэвивейте, получил за свой бой в разы меньше.
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