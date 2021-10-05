В несколько раз больше, чем Усик. Известно, сколько получат Фьюри и Уайлдер за трилогию

К внушительному гарантированному гонорару добавится и сумма от дохода проданных PPV

Тайсон Фьюри / Фото: sportscasting.com Портал sportingfree.com сообщил о гонорарах за трилогию в «королевском» дивизионе чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).

По информации источника, «Цыганский король» гарантированно получит 30 миллионов долларов и 60 % от продаж от дохода после продаж PPV, в то время, как британец получит чек на 20 миллионов вечнозеленых и 40 % от профита с продаж платных трансляций. Промоутеры ожидают порядка 100 миллионов дохода от PPV, что увеличит оплату британца и американца до 90-а и 60-и миллионов долларов соответственно. Отметим, что Александр Усик (19-0, 13 KO), который ранее завоевал пояса WBO/WBA/IBF/IBO в хэвивейте, получил за свой бой в разы меньше.

Олег Шумейко-младший