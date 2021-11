Нокаутировал в первом раунде. Бывший соперник Кличко и Джошуа боксировал с экс-чемпионом UFC

Фото: fighttime.ru

На арене Globe Life Field в Арлингтоне (США) завершилось бойцовское шоу от промоутерской компании Triller Fight Club, в главном поединке которого сошлись болгарин Кубрат Пулев и экс-чемпион UFC Фрэнк Мир.

Бой проходил в треугольном ринге по правилам бокса (с нюансами) и длился 7 раундов. Раунды длились по 2 минуты.

Пулев без проблем попадал по сопернику, а затем потряс его. Мир оказался в стоячем нокауте. Он стоял, шатался, но не падал. Болгарин не стал добивать и обратился к рефери, который, оценив ситуацию, остановил поединок.

What in the hell was Dan Mirgliota waiting for here?! He was clear as day out on his feet!



Frank Mir does not need to be booked for these things anymore, too much damage being taken. #TriadCombat pic.twitter.com/qPFATdgffW