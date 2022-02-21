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Радченко – о Постоле: «Немногие боксеры из Украины принимают хорошие бои со сложными боксерами на выезде»

Украинский тяжеловес отметил характер и уверенность Виктора
Бокс Профессиональный бокс
16:56
Радченко – о Постоле: «Немногие боксеры из Украины принимают хорошие бои со сложными боксерами на выезде»
Сергей Радченко / Фото: Инстаграм

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Радченко в комментарии XSPORT высказался о бывшем чемпионе мира в суперлегком весе Викторе Постоле (31-2, 12 KO), которого ждет бой с проспектом Гари Антуанном Расселлом (14-0, 14 КО).

«Я очень рад, что у Виктора Постола в очередной раз появился шанс показать себя и свой бокс, заявить об Украине и стать чемпионом. Не у каждого боксера бывает столько шансов и возможностей как у него, и в общем, немногие боксеры из Украины принимают хорошие бои со сложными боксерами на выезде. Это свидетельствует о мужестве, характере и уверенности в себе».

Напомним, бой Постола и Расселла состоится 26 февраля на боксерском вечере PBC. 

Карен Агабекян
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