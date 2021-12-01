Рамирес: «Бивол боится драться со мной»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 32
Завтра 17
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Ньюкасл - Норвич 1:1 Окончен
22:15 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция 4:0 Окончен
21:45 Салернитана - Ювентус 0:2 Окончен
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Сиэтл Кракен 4:7 Окончен
02:30 Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
02:30 Виннипег Джетс - Аризона Койотис 0:1 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Питтсбург Пингвинс 2:1 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 101:96 Окончен
02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс 111:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 102:89 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс 133:119 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс 100:98 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс 96:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз 116:99 Окончен
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс 129:107 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:123 Окончен
нет важных матчей
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс 1:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс 2:5 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Коламбус Блу Джекетс 6:0 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Каролина Харрикейнс 4:1 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Анахайм Дакс 4:5 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс 112:110 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Мемфис Гриззлис 91:98 Окончен
05:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 104:96 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Детройт Пистонс 110:92 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс 92:117 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Днепр - Кривбасс -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Николаев -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд -:- Запланирован
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован

Рамирес: «Бивол боится драться со мной»

Мексиканец обвинил россиянина в трусости
Бокс Профессиональный бокс
08:30
Рамирес: «Бивол боится драться со мной»
Гильберто Рамирес / фото - boxingscene.com

Мексиканец Гильберто Рамирес (42-0, 28 КО) обвинил чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе россиянина Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО) в том, что тот избегает встречи с ним.

Цитирует Рамиреса ресурс boxingnews24.com:

«Поединок против Гонсалеса, стал для нас планом, после того, как Бивол не захотел подписывать контракт. Он боится драться со мной и уехал в Россию, где проведет следующий поединок. Юниески – принял вызов, я должен уважать его за это. Он будет хорошо подготовлен и сделает все ради победы. Я должен быть готов ко всему, потому что это большая возможность для нас обоих».

Дмитрий Бивол вызвал на поединок Гильберто Рамиреса.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гильберто Рамирес Дмитрий Бивол

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бивол: «У меня все еще есть вера в поединок с Бетербиевым»
Бивол: «У меня все еще есть вера в поединок с Бетербиевым»
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 22:00
«С Бриедисом было бы намного интереснее». Бивол объяснил хитрость Канело при выборе Макабу
«С Бриедисом было бы намного интереснее». Бивол объяснил хитрость Канело при выборе Макабу
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 12:58
1
Бивол: «Чем опасен Саламов? Во-первых, это бокс...»
Бивол: «Чем опасен Саламов? Во-первых, это бокс...»
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 17:37
Бивол в следующем поединке подерется с бывшим бойцом братьев Кличко
Бивол в следующем поединке подерется с бывшим бойцом братьев Кличко
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 13:20
Рамирес: «Не знаю, почему Бивол думает, что Канело встретится с ним в ближайшее время»
Рамирес: «Не знаю, почему Бивол думает, что Канело встретится с ним в ближайшее время»
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 15:03
Тренер Альвареса обозначил четырех потенциальных соперников Канело в следующем бою
Тренер Альвареса обозначил четырех потенциальных соперников Канело в следующем бою
Бокс Профессиональный бокс
16 ноября 14:02

Новости: Бокс

Лопесы считают, что в поражении от Камбосососа виноват транслятор боя – DAZN
Лопесы считают, что в поражении от Камбосососа виноват транслятор боя – DAZN
Профессиональный бокс
11:23
Камбосос: «Мне нравится бой с Хэйни, но в легком весе грядут очень хорошие поединки»
Камбосос: «Мне нравится бой с Хэйни, но в легком весе грядут очень хорошие поединки»
Профессиональный бокс
10:50
Промоутер Камбососа: «Ломаченко – возможный соперник, если он победит Комми, но это еще под большим вопросом»
Промоутер Камбососа: «Ломаченко – возможный соперник, если он победит Комми, но это еще под большим вопросом»
Профессиональный бокс
10:10
Камбосос: «Я думаю, что Лопес не хочет реванша»
Камбосос: «Я думаю, что Лопес не хочет реванша»
Профессиональный бокс
09:40
Лопес сделал заявление по поводу возможного ухода от отца-тренера
Лопес сделал заявление по поводу возможного ухода от отца-тренера
Профессиональный бокс
09:20
Редкач поддержал Лопеса после поражения
Редкач поддержал Лопеса после поражения
Профессиональный бокс
08:58
Рамирес: «Бивол боится драться со мной»
Рамирес: «Бивол боится драться со мной»
Профессиональный бокс
08:30
Брук: «Кроуфорд – лучший боксер мира на данный момент»
Брук: «Кроуфорд – лучший боксер мира на данный момент»
Профессиональный бокс
08:00
Роберт Гарсия: «Крус не на уровне Джервонты Дэвиса»
Роберт Гарсия: «Крус не на уровне Джервонты Дэвиса»
Профессиональный бокс
07:59
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
8
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
2
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00