Юниески Гонсалес: «Если выиграю у Рамиреса, то могу получить чемпионский бой с Биволом»
Рамирес: «Бивол боится драться со мной»
Мексиканец обвинил россиянина в трусости
08:30
Гильберто Рамирес / фото - boxingscene.com
Мексиканец Гильберто Рамирес (42-0, 28 КО) обвинил чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе россиянина Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО) в том, что тот избегает встречи с ним.
Цитирует Рамиреса ресурс boxingnews24.com:
«Поединок против Гонсалеса, стал для нас планом, после того, как Бивол не захотел подписывать контракт. Он боится драться со мной и уехал в Россию, где проведет следующий поединок. Юниески – принял вызов, я должен уважать его за это. Он будет хорошо подготовлен и сделает все ради победы. Я должен быть готов ко всему, потому что это большая возможность для нас обоих».
Дмитрий Бивол вызвал на поединок Гильберто Рамиреса.
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