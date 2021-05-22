Рамирес рассказал, почему Прогрейс проиграл Тейлору
Рамирес и Тейлор показали одинаковый вес накануне поединка
Титульный мегафайт в первом среднем дивизионе состоится в Лас-Вегасе
07:34
Рамирес и Тейлор / Фото - BoxingsceneВ Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников ивента от промоутерской компании Top Rank.
Шоу возглавит поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем дивизионе между обладателем титулов WBC и WBO Хосе Рамиресом (26-0, 17 KO) и чемпионом WBA и IBF Джошем Тейлором (17-0, 13 KO).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников главного боя вечера:
Хосе Рамирес: 139.6 фунтов (63.05 кг) – Джош Тейлор: 139.6 фунтов (63.05 кг)
Напомним, поединок между боксерами состоится 22 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.
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