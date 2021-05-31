Рамирес намерен подраться с Лопесом за чемпионский пояс в первом полусреднем весе

Экс-чемпион мира по версии WBO и WBC уверен, что абсолютный чемпион дивизиона поднимется в весе

Рамирес с Херрингом / Фото: toprank.com

Экс-чемпион мира по версии WBO и WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (26-1, 17 KO) сообщил в своем Twitter, что желает сойтись в ринге с действующим абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO), когда тот перейдет в его весовую категорию.



Рамирес убежден, что абсолютный чемпион дивизиона Джош Тейлор (18-0, 13 KO), которому он уступил в объединительном поединке, вскоре примет решение о переходе в полусредний вес и освободит все свои титулы.

Джош будет драться с Джеком Кэттероллом, а затем поднимется в полусредний вес. Я тоже это планировал. Это был единственный вариант. Но сейчас я бы хотел подраться с Теофимо за любой из титулов, за который он пожелает сразиться в первом полусреднем весе, когда Джош сделает все пояса вакантными. После этого я поднимусь вслед за Тейлором в полусредний дивизион ради реванша. Я доберусь до него!

Напомним, что Тейлор вошел в топ-5 рейтинга P4P.