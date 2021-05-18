Рамирес – о бое с Тейлором: «Если два бойца хотят драться, то они это делают»

Американец считает, что именно его желание и желание его соперника сделало возможным их предстоящий мегафайт

Хосе Рамирес / фото - boxingscene.com Чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг), американец Хосе Рамирес (26-0, 17 КО) считает, что именно его желание и желание его соперника, британца Джоша Тейлора (17-0, 13 КО), сделало возможным их предстоящий мегафайт, который состоится уже на этих выходных в Лас-Вегасе. Цитирует Рамиреса издательство boxingscene.com: «Анонс меня не удивил, и я отвечу на это просто – мы оба хотели драться. Мы оба хотим стать лучшими в дивизионе. Другие бойцы тоже об этом говорят, но на самом деле это не так. Зачастую их больше интересуют бизнес и деньги с наименьшим риском. И я не могу винить их, бокс – очень тяжелый спорт. Но когда два бойца действительно хотят драться, то они это делают. Сейчас я наслаждаюсь путешествием. Бокс очень эгоистичный спорт, и он может сделать вас жестоким, но наслаждаюсь моментом. И мне нравится каждая секунда моей работы. Не так уж и много людей могут сказать, что они дрались за звание абсолютного чемпиона мира». Джош Тейлор не считает конкурентной встречу с Хосе Рамиресом. Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.

Рене Тер Велде