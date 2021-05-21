Рамирес – о поединке с Тейлором: «Я буду зажимать его у канатов»

Хосе рассказал, как пройдет его бой против британца

Хосе Рамирес / фото - theathletic.co.uk

Чемпион мира в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (26-0, 17 КО) считает, что его следующий соперник Джош Тейлор (17-0, 13 КО) потратит слишком много сил на то, чтобы конкурировать с ним на его же поле. Рамирес полагает, что британец будет ввязываться в размены, которые будут его изматывать, и он будет тратить слишком много сил на передвижение по рингу.

«Я хочу драться с лучшей версией Джоша Тейлора и ожидаю, что он тоже хочет встретиться с моей лучшей версией. Мы не хотим, чтобы после боя остались какие-то оправдания. Если честно, рисунок этого боя приходит ко мне в голову не так часто, как это было с другими поединками. Но я могу предвидеть, что буду зажимать его у канатов, а он будет слишком возбужден и будет стараться как можно быстрее отойти от них, за счет этого теряя много энергии. Он будет стараться показать мне, насколько он крут и забудет, что ему нужно делать. Тейлор будет демонстрировать, что он мачо, что обладает гордостью, не избегает разменов… Вот и посмотрим, сколько продлится бой, если он будет играть по моим правилам».

Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) высказался о бое против победителя пары Джоша Тейлора и Хосе Рамиреса. Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.