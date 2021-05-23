Тейлор – о победе над Рамиресом: «Я работал ради этого момента всю жизнь»
Рамирес – о поражении Тейлору: «Он хорошо воспользовался моими ошибками»
Хосе остался разочарован результатом боя
09:59
Хосе Рамирес проиграл Тейлору / фото - Fightnews
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (26-1, 17 КО) высказался о первом поражении в карьере от Джоша Тейлора (18-0, 13 КО). Американец заявил сразу же после боя, что остался разочарован, но надеется вернуться сильнее.
«Он хорошо воспользовался моими ошибками, но после пропущенных ударов, я вернулся и старался умно вести бой. Мне никогда не было так больно. Я просто разочаровывался после каждой неудачи, но все же пытался избавиться от этого чувства и вернуться к своему ритму. Надеюсь, я исправлю ошибки и вернусь сильнее.
В целом, это был хороший бой. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я хочу вернуться домой и немного отдохнуть. Как только у меня появится свободное время, мы с тренером обсудим следующие наши шаги.
Конечно, я немного разочарован, потому что хотел победить. Но это разочарование бойца, а не неудачника. Я разочарован тем, что проиграл, а горжусь собой, потому что смог зайти так далеко».
Победителю этого боя ранее был гарантирован еще один титульный поединок в другом весе.
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