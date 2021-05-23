Рамирес – о поражении Тейлору: «Он хорошо воспользовался моими ошибками»

Хосе Рамирес проиграл Тейлору / фото - Fightnews

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (26-1, 17 КО) высказался о первом поражении в карьере от Джоша Тейлора (18-0, 13 КО). Американец заявил сразу же после боя, что остался разочарован, но надеется вернуться сильнее.

В целом, это был хороший бой. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я хочу вернуться домой и немного отдохнуть. Как только у меня появится свободное время, мы с тренером обсудим следующие наши шаги.

Конечно, я немного разочарован, потому что хотел победить. Но это разочарование бойца, а не неудачника. Я разочарован тем, что проиграл, а горжусь собой, потому что смог зайти так далеко».