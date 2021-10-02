Рамирес раскритиковал выступление Джошуа в бою с Усиком

Мексиканец заявил о готовности встретиться с AJ в ринге

Гильберто Рамирес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Гильберто Рамирес (42-0, 28 КО) раскритиковал выступление британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в бою с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО). По словам мексиканца он победил бы AJ и готов это доказать в ринге.

Рамиреса цитирует портал boxingnews24.com:

«Я хотел бы драться с Энтони Джошуа. Думаю, что смог бы победить его. Энтони не готов к работе в ринге, он не умен и не сосредоточен в бою».

При этом Рамирес предложил свою помощь британцу в тренировочном лагере.

«Я не знаю, что произошло во время подготовки Энтони к этому поединку. Если он хочет, чтобы я помог ему, я это сделаю».

Энтони Джошуа проанализировал свои ошибки после поединка с Александром Усиком.