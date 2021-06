Эванс заинтересован в боях с Джонсом и Полом

Рашад Эванс / фото - Getty Images

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс заявил, что готов выйти из отставки ради пары выставочных боксерских поединков с соотечественниками Роем Джонсом и Логаном Полом.

Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter.

Rashad Evans (@SugaRashadEvans) is coming out of retirement, per his manager Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00). Discussions are already underway for his return. Not surprising, considering the climate of combat sports right now. Targeted opponents include Logan Paul and Roy Jones.