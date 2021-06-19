Эванс: «Джон Джонс – лучший боец в истории»
Эванс заинтересован в боях с Джонсом и Полом
Экс-чемпион UFC решил заработать пару миллионов долларов
21:27
Рашад Эванс / фото - Getty Images
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс заявил, что готов выйти из отставки ради пары выставочных боксерских поединков с соотечественниками Роем Джонсом и Логаном Полом.
Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter.
«По словам менеджера Али Абдель-Азиза, Рашад Эванс возвращается, детали уже обсуждаются. И это неудивительно, учитывая то, что сейчас происходит с единоборствами. В качестве соперников упоминались Рой Джонс и Логан Пол».
Rashad Evans (@SugaRashadEvans) is coming out of retirement, per his manager Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00). Discussions are already underway for his return. Not surprising, considering the climate of combat sports right now. Targeted opponents include Logan Paul and Roy Jones.— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) June 19, 2021
Напомним, Логан Пол провоцирует Майка Тайсона на бой.
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