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Эванс заинтересован в боях с Джонсом и Полом

Экс-чемпион UFC решил заработать пару миллионов долларов
Бокс Профессиональный бокс
21:27
Эванс заинтересован в боях с Джонсом и Полом
Рашад Эванс / фото - Getty Images

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс заявил, что готов выйти из отставки ради пары выставочных боксерских поединков с соотечественниками Роем Джонсом и Логаном Полом.

Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter.

«По словам менеджера Али Абдель-Азиза, Рашад Эванс возвращается, детали уже обсуждаются. И это неудивительно, учитывая то, что сейчас происходит с единоборствами. В качестве соперников упоминались Рой Джонс и Логан Пол».

Напомним, Логан Пол провоцирует Майка Тайсона на бой.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Рашад Эванс Логан Пол Рой Джонс-младший

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