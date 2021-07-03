Расс Анбер: «Казалось, что Ломаченко хотел, чтобы Накатани заплатил за грехи Лопеса»

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Катмен экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) Расс Анбер написал в колонке для издания Boxing Social, что в бою с Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) его подопечный очень хотел реабилитироваться за поражение Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО), из-за чего японцу пришлось несладко.

Теперь внимание приковано к тому, как Лопес будет выглядеть в бою с Камбососом. Он должен выглядеть внушительно, ведь Лома показал, что вернулся, а точнее, что он никуда не уходил. Поражение в близком бою с Лопесом – Лома считает, что там была ничья – не значит, что он стал хуже как боец. Выступление с Накатани доказало это. Это был мастер-класс с точки зрения исполнения, стиля, скорости, мощи и всего остального.

У Ломы также была злоба. Казалось, что он хотел, чтобы Накатани заплатил за грехи Лопеса. Было много сдерживаемого разочарования, несчастья и внутренних демонов, которых изгонял Лома. Накатани заплатил за это».