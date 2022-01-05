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Райан Гарсия: «Крус, если ты хочешь знать, чего я стою, то подпиши контракт»
Звездный американец готов разделить ринг с мексиканцем
16:30
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com
Звездный легковес Райан Гарсия (21-0, 18 KO) готов встретиться с мексиканцем Исааком Крузом (22-2-1, 15 КО) и ожидает действий со стороны потенциального соперника.
«Ну же, Исаак! Ты же говорил, что у меня стеклянный подбородок. Что меня интересуют только видосики в Instagram. Но если ты вдруг захочешь узнать, чего я стою на самом деле, то подпиши контракт. Честно? Я устал читать твои интервью. Хочешь что-то доказать – подпиши документ. Он уже заждался, когда ты поставишь на нем свою подпись».
Come Isaac Cruz, you said I have Glass chin, that all I focus is on Ig, you’ll find out what I’m made of once you sign that contract tired of reading your interviews when you have a contract waiting for you.— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) January 4, 2022
Исаак Крус надеется разделить ринг с Райаном Гарсией.
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