Райан Гарсия: «Крус, если ты хочешь знать, чего я стою, то подпиши контракт»

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Звездный легковес Райан Гарсия (21-0, 18 KO) готов встретиться с мексиканцем Исааком Крузом (22-2-1, 15 КО) и ожидает действий со стороны потенциального соперника.

Come Isaac Cruz, you said I have Glass chin, that all I focus is on Ig, you’ll find out what I’m made of once you sign that contract tired of reading your interviews when you have a contract waiting for you.