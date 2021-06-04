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Райан Гарсия: «Молюсь, чтобы мои враги не пережили то, через что пришлось пройти мне»

Американец анонсировал возвращение в ринг
Бокс Профессиональный бокс
16:22
Райан Гарсия: «Молюсь, чтобы мои враги не пережили то, через что пришлось пройти мне»
Райан Гарсия / фото - MMA Boxing

Проспект легкой весовой категории Райан Гарсия (21-0, 18 КО) пообещал вскоре вернуться в ринг. Американец в своем Instagram коротко прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся после последнего поединка.

«Я уже вскоре возвращаюсь обратно. Боль сделала меня сильнее. Молюсь, чтобы мои враги не пережили то, через что пришлось пройти мне». 

Ранее стало известно, против кого может подраться Гарсия.

Антон Кривенко
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