Гарсия: «Я не уверен, сможет ли Тейлор победить Кроуфорда. Лучше, чтобы Лопес поднялся к нему»
Райан Гарсия: «Молюсь, чтобы мои враги не пережили то, через что пришлось пройти мне»
Американец анонсировал возвращение в ринг
16:22
Райан Гарсия / фото - MMA Boxing
Проспект легкой весовой категории Райан Гарсия (21-0, 18 КО) пообещал вскоре вернуться в ринг. Американец в своем Instagram коротко прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся после последнего поединка.
«Я уже вскоре возвращаюсь обратно. Боль сделала меня сильнее. Молюсь, чтобы мои враги не пережили то, через что пришлось пройти мне».
Ранее стало известно, против кого может подраться Гарсия.
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