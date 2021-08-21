Райан Гарсия анонсировал свое возвращение на ринг
Райан Гарсия может провести свой следующий поединок в сентябре. Есть дата боя
Скандальный легковес ведет переговоры с президентом Matchroom Boxing
08:38
Райан Гарсия / Фото - bleacherreportАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 КО) ведет переговоры с президентом Matchroom Boxing Эдди Хирном относительно своего возвращения на ринг 18 сентября. Об этом в Twitter сообщил журналист Майкл Коппинджер.
Одним из вариантов был поединок с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (26-1, 22 KO). Однако, вероятнее всего, Гарсия проведет еще одну встречу до боя со своим соотечественником.
Напомним, Гарсия должен был 9 июля выйти в ринг с Хавьером Фортуной (36-3-1, 25 КО), однако снялся с поединка из-за психологических проблем.
Ранее сообщалось, что в октябре Райан может встретится с временным чемпионом WBC с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО).
Сам Гарсия анонсировал свое возвращение в октябре.