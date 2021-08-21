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Райан Гарсия может провести свой следующий поединок в сентябре. Есть дата боя

Скандальный легковес ведет переговоры с президентом Matchroom Boxing



Бокс Профессиональный бокс
08:38
Райан Гарсия может провести свой следующий поединок в сентябре. Есть дата боя
Райан Гарсия / Фото - bleacherreport
Американский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 КО) ведет переговоры с президентом Matchroom Boxing Эдди Хирном относительно своего возвращения на ринг 18 сентября. Об этом в Twitter сообщил журналист Майкл Коппинджер

Одним из вариантов был поединок с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (26-1, 22 KO). Однако, вероятнее всего, Гарсия проведет еще одну встречу до боя со своим соотечественником. 

Напомним, Гарсия должен был 9 июля выйти в ринг с Хавьером Фортуной (36-3-1, 25 КО), однако снялся с поединка из-за психологических проблем.

Ранее сообщалось, что в октябре Райан может встретится с временным чемпионом WBC с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО).

Сам Гарсия анонсировал свое возвращение в октябре.
Владимир Кириченко
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Теги

Райан Гарсия Хавьер Фортуна Реджис Прогрейс Джозеф Диас

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