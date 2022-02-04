Камбосос: «Райан Гарсия, возьми билет и встань в очередь»
Райан Гарсия не проведет поединок с Фармером в апреле
Экс-чемпион мира встретится с другим известным боксером
12:22
Фармер и Гарсия / Фото - thesportsroom.orgЭкс-чемпион мира во втором полулегком дивизионе Тевин Фармер (30-5-1, 6 KO) в Twitter анонсировал свой следующий поединок.
Кандидатура Фармера рассматривалась в качестве соперника для возвращения Райана Гарсии (21-0, 18 KO), но, по всей видимости, переговоры завершились неудачей. Ныне боксер встретится с другим экс-обладателем титула Микки Бэем (23-3-1, 11 KO).
«Скоро состоится бой Тевина Фармера против Микки Бэя».
Напомним, Гарсия последний бой провел в январе 2021 года, когда одержал победу нокаутом над британцем Люком Кэмпбеллом.
Что касается Фармера, то он не выходил в ринг с января 2020 года, когда проиграл единогласным решением судей Джозефу Диасу и потерял титул IBF во втором полулегком дивизионе.
Ранее сообщалось, что поединок Фармер – Гарсия состоится 2 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет показан стриминговым сервисом DAZN.
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