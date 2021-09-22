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Райан Гарсия прокомментировал потасовку Канело и Планта

Американец также поделился прогнозом на поединок
Бокс Профессиональный бокс
19:55
Райан Гарсия прокомментировал потасовку Канело и Планта
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Американский легковес Райан Гарсия (21-0-0, 18 KO), одноклубник мексиканского чемпиона в четырех весовых категориях Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), прокомментировал его потасовку во время пресс-конференции, посвященной поединку с обладателем титула IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Гарсию цитирует портал boxingnews24.com:

«Вы не можете утверждать, что кто-то нечист, лишь потому, что он ранее проваливал тест на допинг. И это то, что со своей стороны, и весьма неуважительно, демонстрировали и Дэвин Хэйни, и Плант. Подобные обвинения нельзя выдвигать без доказательств. Я бы никогда себе такого не позволил».

Райан Гарсия также поделился прогнозом на поединок.

«Канело нокаутирует этого парня в восьмом раунде».

Сауль Альварес во время пресс-конференции обратился к Калебу Планту.

Рене Тер Велде
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Теги

Райан Гарсия Сауль Альварес Калеб Плант

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