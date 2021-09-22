Плант рассказал о причинах драки Альваресом: «Все это произошло потому что он – су**а»
Райан Гарсия прокомментировал потасовку Канело и Планта
Американец также поделился прогнозом на поединок
19:55
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com
Американский легковес Райан Гарсия (21-0-0, 18 KO), одноклубник мексиканского чемпиона в четырех весовых категориях Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), прокомментировал его потасовку во время пресс-конференции, посвященной поединку с обладателем титула IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).
Гарсию цитирует портал boxingnews24.com:
«Вы не можете утверждать, что кто-то нечист, лишь потому, что он ранее проваливал тест на допинг. И это то, что со своей стороны, и весьма неуважительно, демонстрировали и Дэвин Хэйни, и Плант. Подобные обвинения нельзя выдвигать без доказательств. Я бы никогда себе такого не позволил».
Райан Гарсия также поделился прогнозом на поединок.
«Канело нокаутирует этого парня в восьмом раунде».
Сауль Альварес во время пресс-конференции обратился к Калебу Планту.