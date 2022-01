Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Звездный легковес Райан Гарсия (21-0, 18 KO) намерен провести как минимум четыре поединка в 2022-м году.

Putting my head down and getting the Job done in 2022, I’m ready to push forward. Silence the noise and be who I am. 25-0 that’s the goal. First step get Isaac Cruz to fight and to stop wasting time. Coming from a guy that says he’ll fight me in my patio he sure takes long.