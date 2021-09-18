Райан Гарсия встретится с Диасом в конце года

О сделке будет объявлено на следующей неделе

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Как сообщает со ссылкой на источник издание BoxingNews24.com, звездный американский боец легкого веса (до 61.2 кг) Райан Гарсия (21-0-0, 18 KO) встретится с экс-чемпионом на категорию ниже и соотечественником Джозефом Диасом-младшим (32-1-1, 15 KO) в ноябре/декабре, встреча возглавит шоу от Golden Boy и будет транслироваться на DAZN.

По словам команды Гарсии, о сделке, уже почти готовой к подписанию, будет объявлено на следующей неделе.

Райан Гарсия порадовал своих болельщиков новостью о скором возвращении на ринг.