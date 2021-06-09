Разбил сопернику лицо до крови. Последний бой Накатани перед поездкой в США к Лопесу, Вардехо и Ломаченко

Еще один боксер после встречи с Масайоши завершил карьеру

История

Хурикан Фута и Масайоши Накатани / Фото - boxmob.jp

К бою Василий Ломаченко – Масайоши Накатани остается чуть больше двух недель, а поэтому продолжаем знакомиться с японским боксером.

Накатани – обладатель пояса WBO Inter-Continental, пятый номер рейтинга Организации в легком весе. Ломаченко – второй.

Для японца это будет третий поединок в США. До этого он боксировал исключительно дома. И перед первой поездкой за океан изрядно потрепал своего соперника.

Это была уже 11-я защита пояса OPBF для Накатани. Рекорд для Японии – 12 защит этого титула. Масайоши приблизился к нему вплотную.

Соперник Накатани – Хурикан Фута. На тот момент ему был 31 год. В течение карьеры Фута владел поясами WBC International и interim WBA Oceania. Что интересно, 11 лет до этого он уже пытался взять титул OPBF, но уступил. Масайоши дал ему еще один шанс. И оставил пояс у себя.

Накатани полностью превосходил соперника в ринге и на записках судей забрал каждый из первых трех раундов. А в четвертом поединок завершился. Фута страдал под ударами соперника. Дошло до того, что Масайоши остановился – лицо соперника залила кровь.

Рефери подозвал к себе медика и принял решение остановить бой. Накатани победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Момент остановки боя:

Лицо Фута после боя:

После этого поединка Фута больше не выходил в ринг – завершил карьеру. Ну а Масайоши заявил, что заслужил свой шанс завоевать пояс чемпиона мира:

«Я доволен тем, что защитил пояс. Но это просто очередная победа. Думаю, сейчас время задумываться о титуле чемпиона мира».

В следующем поединке он боксировал с Теофимо Лопесом за статус обязательного претендента на титул IBF. В той встрече Накатани провел все 12 раундов и уступил решением судей.

После этого японец успел завершить карьеру, вернуться, провернуть впечатляющий камбэк в поединке с Феликсом Вердехо и получить бой с Василием Ломаченко. Накатани надеется, что победа над украинцем позволит ему выйти на титульный бой.

Все бы ничего, но у Ломаченко, кажется, другие планы на этот поединок.