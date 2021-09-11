Сиренко — о победе над Устиновым: «Отрабатывали этот удар на тренировках и в раздевалке»
Размер — не главное. Сиренко это доказал, нокаутировав Устинова молниеносным ударом в челюсть
Владислав одержал 18-ю победу на профи-ринге
12:33
Сиренко с командой / фото - B1 Boxing
Чемпион Азии по версии WBC Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) нокаутировал 44-летнего соперника из России Александра Устинова (36-5, 26 КО) в первом раунде на шоу бокса в Париже, Франция.
Отметим, что накануне встречи Владислав оказался намного легче оппонента, а также уступал ему в росте и в размахе рук.
После боя Сиренко рассказал, что отрабатывал именно эту комбинацию.
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