Размер — не главное. Сиренко это доказал, нокаутировав Устинова молниеносным ударом в челюсть

Владислав одержал 18-ю победу на профи-ринге

Сиренко с командой / фото - B1 Boxing

Чемпион Азии по версии WBC Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) нокаутировал 44-летнего соперника из России Александра Устинова (36-5, 26 КО) в первом раунде на шоу бокса в Париже, Франция.

Отметим, что накануне встречи Владислав оказался намного легче оппонента, а также уступал ему в росте и в размахе рук.

После боя Сиренко рассказал, что отрабатывал именно эту комбинацию.