Сиренко оказался на более чем 13 кг легче Устинова
Сиренко — о победе над Устиновым: «Отрабатывали этот удар на тренировках и в раздевалке»
Украинец отправил россиянина в нокаут в первом раунде
11:49
Владислав Сиренко / фото - B1 Boxing
Обладатель пояса WBC Asia Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) поделился мыслями после победы на российским боксером Александром Устиновым (36-5, 26 КО). Украинец на вечере бокса в Париже, Франция, нокаутировал соперника в 1-м раунде.
«Бой получился слишком быстрым. Не настраивался на такой бой. Я доволен тем, как он закончился. Он был тяжелым эмоционально. Получилось провести такую комбинацию. Отрабатывали ее в тренировочном лагере и даже в раздевалке. Делал ставку на левый боковой или правый боковой.
До последнего не понимали буду ли я драться. Когда Устинова выпустили из аэропорта, поняли, что бой состоится. Было много сложностей.
Я доволен тем, что команда довольна, тренер доволен. Отдохнем, проанализируем свое будущее, куда мы хотим двигаться и, думаю, в ближайшее время вернусь в ринг.
Не ожидал, что во Франции так любят бокс. Было очень круто, спасибо всем, кто поддерживал».
Устинов накануне поединка сравнивал Сиренко с Владимиром Кличко
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