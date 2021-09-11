Сиренко — о победе над Устиновым: «Отрабатывали этот удар на тренировках и в раздевалке»

Владислав Сиренко / фото - B1 Boxing

Обладатель пояса WBC Asia Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) поделился мыслями после победы на российским боксером Александром Устиновым (36-5, 26 КО). Украинец на вечере бокса в Париже, Франция, нокаутировал соперника в 1-м раунде.

До последнего не понимали буду ли я драться. Когда Устинова выпустили из аэропорта, поняли, что бой состоится. Было много сложностей.

Я доволен тем, что команда довольна, тренер доволен. Отдохнем, проанализируем свое будущее, куда мы хотим двигаться и, думаю, в ближайшее время вернусь в ринг.

Не ожидал, что во Франции так любят бокс. Было очень круто, спасибо всем, кто поддерживал».