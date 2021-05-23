Разочарование года? Победитель лучшего боя 2020 года уныло перебоксировал возрастного соперника

Американец защитит титул WBC Silver

Зепеда и Ланди / фото - Boxing Updates

Обладатель пояса WBC Silver Хосе Зепеда (34-2, 26 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе, США, победил возрастного соотечественника Генри Ланди (31-9-1, 14 КО).

После яркой победы над Иваном Баранчиком (20-2, 13 КО) в прошлом году избиение ветерана показалось очень блеклым. В 3-м раунде американец даже упал на канвас, но рефери не посчитал нужным начать отсчет.

Поединок не запомнился яркими моментами и продлился всю дистанцию. Все судьи отдали должное фавориту – трижды по 98:92.

Напомним, Джош Тейлор (18-0, 13 КО) ранее стал абсолютным чемпионом мира.