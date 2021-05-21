Редкач: «Беринчик, бей бомжей и тех, кому под сорок, а в мою сторону рот не открывай»

Беринчик против Санчеса / Фото: скриншот трансляции

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) на своей страничке в Facebook прокомментировал мнение боксера легкого дивизиона Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) о бое Редкача против Реджиса Прогрейса (26-1, 22 KO).



Ты не от хорошей жизни во все шоу идешь то танцевать, то биться на голых кулаках.

Лобов лещей принесет тебе жареных. Лучше вообще рот в мою сторону не открывай, а то не вытянешь, зачем тебе стресс перед боем.