Красюк: «Если Беринчик решит обменяться прогибами с Беленюком, то К2 к этому не будет иметь отношения»
Редкач: «Беринчик, бей бомжей и тех, кому под сорок, а в мою сторону рот не открывай»
Скандальный полусреденевес ответил на критику боксера легкого дивизиона
10:47
Беринчик против Санчеса / Фото: скриншот трансляции
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) на своей страничке в Facebook прокомментировал мнение боксера легкого дивизиона Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) о бое Редкача против Реджиса Прогрейса (26-1, 22 KO).
Денис, где ты? Где профессиональный бокс? Бей бомжей, а также тех, кому под 40 лет. Или бей таких, как твой последний боец с Чили.
Ты не от хорошей жизни во все шоу идешь то танцевать, то биться на голых кулаках.
Лобов лещей принесет тебе жареных. Лучше вообще рот в мою сторону не открывай, а то не вытянешь, зачем тебе стресс перед боем.
Напомним, что Иван подал аппеляцию на решение о присуждении поражения техническим нокаутом в поединке с Прогрейсом.