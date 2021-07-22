Джойс: «Готовился к поединку с Усиком. Уверен, что достоин к поединкам с лучшими»
Редкач: «Беринчик крутой боец. Слышал, что даже Усик схватил двоечку от Дениса»
Иван пожелал победы легковесу в предстоящем кулачном поединке с Лобовым
22 июля 10:21
Иван Редкач / Фото: Thriller
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) рассказал в своем Instagram, что Денис Беринчик (15-0, 9 KO) смог оказать достойное сопротивление Александру Усику (18-0, 13 KO):
Я обожаю Дениса. Желаю ему победы в субботу (В кулачном поединке с Лобовы – прим.). Беринчик – крутой боец, слышал, что даже Усик двоечку от него схватил.
XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию кулачного поединка Беринчик – Артем Лобов. Начало – 24 июля около 21:00.