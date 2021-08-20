Редкач: «Гвоздику позвонил папа Ломаченко и сказал: «С х** ли ты поддерживаешь врага Васи?»

Гвоздик, Ломаченко и Усик / Фото: instagram.com/klimasmanagement

Эпатажный боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью Instagram-каналу Боксерская правда рассказал о недавнем конфликте с экс-чемпионом мира Александром Гвоздиком (17-1, 14 KO):



Мы сидели кушали, пришел папа Теофимо Лопеса: «Ребята, как дела?» Давайте сфоткаемся. Гвоздик сказал: «Нет, вы что? Папа Ломаченко меня прибьет». Это неправильно. У него нет своего мнения. Потом он сказал, что будет подавать заявления в полицию на тех, кто его хейтит. Камон, с ума сошел, что ли?

Он бы не попал на арену, если бы я не сделал ему пропуск. Значит, он приехал ко мне. Мог бы сказать: «Я еду к другу на день рождения, сделай мне пропуск». Я бы сделал, но такого вопроса не было.