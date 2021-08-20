Редкач: «Гвоздику позвонил папа Ломаченко и сказал: «С х** ли ты поддерживаешь врага Васи?»
Эпатажный боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью Instagram-каналу Боксерская правда рассказал о недавнем конфликте с экс-чемпионом мира Александром Гвоздиком (17-1, 14 KO):
У меня брали интервью перед боем с Прогре, и я сказал, что меня приехал поддержать Саша Гвоздик. Через два часа мы были на обеде, ему позвонил папа Ломаченко и сказал: «С х** ли ты приехал поддерживать Редкача? Он же Васин враг». Гвоздик ответил: «Да нет, я к другу Коле приехал на день рождения». Если бы он приехал к другу, то на арену не попал бы даже в статусе экс-чемпиона мира. Честно скажу, мою жену узнавали больше, чем его. Это не чемпион мира, если его не узнают даже фанаты, которые знают бокс.
Мы сидели кушали, пришел папа Теофимо Лопеса: «Ребята, как дела?» Давайте сфоткаемся. Гвоздик сказал: «Нет, вы что? Папа Ломаченко меня прибьет». Это неправильно. У него нет своего мнения. Потом он сказал, что будет подавать заявления в полицию на тех, кто его хейтит. Камон, с ума сошел, что ли?
Он бы не попал на арену, если бы я не сделал ему пропуск. Значит, он приехал ко мне. Мог бы сказать: «Я еду к другу на день рождения, сделай мне пропуск». Я бы сделал, но такого вопроса не было.
Также Редкач заявил, что поражение Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) от Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) стало кармой из-за звездной болезни украинца.
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