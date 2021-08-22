Редкач: «Пакьяо наверняка победил. Я хочу, чтобы провел реванш с Угасом или подрался с Макгрегором»
Редкач: «Мне нужен Джервонта Дэвис»
Украинец бросил вызов «Танку»
14:30
Иван Редкач / фото - boxingscene.com
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что в следующем бою хочет подраться с действующим чемпионом мира в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO).
«Мне нужен Джервонта Дэвис. Он киска. Давайте сделаем этот бой».
Звездный американец Джервонта Дэвис едва не разбился в авиакатастрофе.