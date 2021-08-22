Пакьяо выбросил вдвое больше ударов, чем Угас
Редкач – Пакьяо: «Что бы ни случилось, ты – икона бокса»
Украинец поддержал легендарного филиппинца
10:00
Иван Редкач / фото - boxingscene.com
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) поддержал бывшего чемпиона мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) после поражения от обладателя титула WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (27-4, 12 КО).
«Ты – чемпион! Что бы ни случилось, ты – икона бокса».
Мэнни Пакьяо проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей.
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