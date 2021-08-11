Редкач - Пакьяо: «В любом случае ты готов драться с кем угодно»

Украинец поддержал легендарного филиппинца после срыва поединка со Спенсом

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), который сейчас в качестве спарринг-партнера работает в тренировочном лагере экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), поддержал 42-летнего филиппинца после срыва поединка с обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).

Редкач выразил уверенность в том, что Пакьяо способен хорошо показать себя в бою против любого оппонента.

«В любом случае ты готов драться с кем угодно. Ты находишься в фантастической физической форме, Мэнни. Дисциплина побеждает все».

Мэнни Пакьяо проведет поединок против чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинца Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO).