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Редкач высмеял Ломаченко из-за отсутствия трештока

Украинец продолжает задевать своего звездного соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
14:15
Редкач высмеял Ломаченко из-за отсутствия трештока
Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) продолжает задевать своего звездного соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в социальных сетях. В этот раз Редкач решил подколоть бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях из-за его нежелания использовать трешток.

Менеджер Рик Мириджиан составил рейтинг лучших трештокеров от мира бокса, на что Редкач заявил, что Ломаченко однозначно никогда не будет фигурировать в подобных списках.

Иван Редкач подверг критике Василия Ломаченко за его последнее интервью.

Рене Тер Велде
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Теги

Иван Редкач Василий Ломаченко

Комментарии 1

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10 августа 2021г. 16:53
Эй редкач, ты на себя погляди! Ты ведь сам в последнем бою как позорно просрал. И как ты после нокаута имитировал себя жальким пьсом.
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