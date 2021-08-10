Редкач высмеял Ломаченко из-за отсутствия трештока

Украинец продолжает задевать своего звездного соотечественника

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) продолжает задевать своего звездного соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в социальных сетях. В этот раз Редкач решил подколоть бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях из-за его нежелания использовать трешток.

Менеджер Рик Мириджиан составил рейтинг лучших трештокеров от мира бокса, на что Редкач заявил, что Ломаченко однозначно никогда не будет фигурировать в подобных списках.

Иван Редкач подверг критике Василия Ломаченко за его последнее интервью.