Редкач высмеял Ломаченко из-за отсутствия трештока

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) продолжает задевать своего звездного соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в социальных сетях. В этот раз Редкач решил подколоть бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях из-за его нежелания использовать трешток.

Менеджер Рик Мириджиан составил рейтинг лучших трештокеров от мира бокса, на что Редкач заявил, что Ломаченко однозначно никогда не будет фигурировать в подобных списках.

My active ranking and list in order of best trash talkers:

1.) @Tyson_Fury



2.) @RPrograis



3.) Josh Taylor



4.) Adrian Broner



5.) @OscarDeLaHoya (he is active)



6.) @Gervontaa



7.) @SignUp4KOs



8.) @BobArum



9.) @TeofimoLopez



10.) @MikeCoppinger https://t.co/a45qf6IBfQ