Редкач высмеял Ломаченко из-за отсутствия трештока
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) продолжает задевать своего звездного соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в социальных сетях. В этот раз Редкач решил подколоть бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях из-за его нежелания использовать трешток.
Менеджер Рик Мириджиан составил рейтинг лучших трештокеров от мира бокса, на что Редкач заявил, что Ломаченко однозначно никогда не будет фигурировать в подобных списках.
My active ranking and list in order of best trash talkers:— Rick Mirigian (@RGMPROMO) August 9, 2021
1.) @Tyson_Fury
2.) @RPrograis
3.) Josh Taylor
4.) Adrian Broner
5.) @OscarDeLaHoya (he is active)
6.) @Gervontaa
7.) @SignUp4KOs
8.) @BobArum
9.) @TeofimoLopez
10.) @MikeCoppinger https://t.co/a45qf6IBfQ
Иван Редкач подверг критике Василия Ломаченко за его последнее интервью.